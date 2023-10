Altro rogo al Palaveneto. Ora è caccia al piromane

Ancora fiamme al Palaveneto: paura nella notte. Un atto sicuramente doloso. Alcuni residenti, infatti, avrebbero visto almeno un uomo scappare dall’edificio dopo la fuoriuscita di fumo. A distanza di appena due mesi dal precedente episodio, ieri notte attorno all’una un focolaio si è diffuso all’interno del palazzetto in disuso da anni e prossimo al recupero nell’ambito dei progetti Pnrr. Forse è solo una casualità, ma a luglio l’incendio si era sviluppato pressoché alla stessa ora di ieri notte. Rispetto al rogo del 22 luglio scorso i danni sono stati inferiori e l’immediata segnalazione ha evitato conseguenze più serie e potenzialmente devastanti. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche un equipaggio della Croce Rossa che, tuttavia, non ha dovuto fortunatamente prestare le cure a feriti o intossicati.

Un nuovo incendio al PalaVeneto dunque. Stando a quanto è stato possibile ricostruire, ignoti hanno dato fuoco a dei cartelloni pubblicitari presenti all’interno della struttura di via Veneto. Materiale accatastato da anni e in totale abbandono. I residenti della zona, come già ricordato, sono stati decisivi e hanno chiamato i vigili del fuoco che, a loro volta, hanno chiesto il supporto di una ambulanza della Croce Rossa e di una pattuglia dei carabinieri. Effettuato l’accesso all’interno, il modesto incendio è stato subito domato. I carabinieri che hanno accompagnato, per ragioni di sicurezza i vigili del fuoco hanno notato una persona a dorso nudo che si è dato alla fuga. All’interno non sono state trovate altre persone, solo tanto degrado aggravato dalla inattività del palas. Molti i vicini affacciati che hanno seguito l’evoluzione dell’intervento. Tante anche le richieste di un intervento immediato da parte delle autorità competenti. L’amministrazione comunale in particolare, proprietaria dell’immobile su cui è previsto un profondo recupero strutturale.

Lo scorso anno l’allora giunta Mancinelli aveva modificato la natura progettuale dell’opera, inizialmente inserita nel piano della Rigenerazione Urbana assieme alla Mole, al Panettone, al Mercato delle erbe e altri plessi. Successivamente tutte queste opere sono state traslate nel capitolo dei progetti di Next Generation EU, ossia il Pnrr. Presto, probabilmente entro la fine dell’anno, dovrebbero attivare i lavori di riqualificazione, con l’opera da consegnare entro il 2026.

Pierfrancesco Curzi