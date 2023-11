Altro schianto davanti ad Angelini. Ad avere la peggio è un 25enne

Incidente spettacolare sulla Statale 16 Adriatica: è il secondo in pochi giorni. Due auto, una Opel Corsa e una Wolkswagen T-Roc, si sono scontrate ieri mattina all’altezza della nota casa farmaceutica Angelini. In quello stesso punto, una settimana fa, era morto Stefano Saracini, il 60enne che, a seguito di un malore, ha prima invaso la corsia opposta per poi finire contro una colonnina del vicino distributore di benzina. Ma torniamo alla vicenda di ieri mattina, quando fuori dalla galleria del Montagnolo si è temuto il peggio. Uno schianto pauroso, un boato enorme, il cui bilancio però, per fortuna, non parrebbe grave. La Opel e la Wolkswagen, entrambe nuove, si sono scontrate intorno alle 9. Gli automobilisti di passaggio, allarmati dai pezzi di auto in mezzo alla carreggiata e dalla vista dei due veicoli a bordo strada, a strapiombo dei campi, hanno immediatamente allertato il Nue 112, il numero unico di emergenza. La macchina dei soccorsi si è attivata all’istante. Sul posto, in una manciata di minuti, due pattuglie della polizia stradale di Ancona, ma anche i mezzi dei vigili del fuoco anticipati dall’automedica e da un’ambulanza della Croce Gialla. Per fortuna, dicevamo, il bilancio non è poi così grave. Ad avere la peggio, è stato un giovane di 25 anni. Il ragazzo, residente in città, è stato stabilizzato dai militi del 118 e portato in codice giallo al pronto soccorso del vicino ospedale regionale di Torrette. Ancora al vaglio della Polstrada la dinamica. Una macchia d’olio sull’asfalto, o una distrazione al volante? Tutte le piste sono aperte. Intanto ieri pomeriggio maxi tamponamento di cinque auto a Pontelungo, in direzione Baraccola. Due ragazzi sono stati trasferiti al Salesi e tre a Torrette, non sono gravi. Sul posto Croce Rossa e Gialla.

Nicolò Moricci