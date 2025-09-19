Altro schianto nell’incrocio contestato a San Biagio. I residenti: "Adesso servono interventi urgenti"

Ennesimo incidente stradale a San Biagio di Osimo nel pericoloso incrocio tra le vie D’Ancona, Montegallo e Colle San Biagio l’altro ieri. Stavolta a finire a terra e poi in ambulanza al pronto soccorso è stato un motociclista della zona. "Siamo molto preoccupati per chi come noi attraversa quell’incrocio tutti i giorni - spiegano i coordinatori del comitato - stiamo riprendendo gli incontri istituzionali per sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell’incrocio e per cercare di aumentare il numero di iscritti al gruppo Whatsapp dedicato che è già arrivato a quasi 300 membri. Dopo le elezioni regionali indiremo anche la prima assemblea pubblica". L’assessore alla Viabilità Lorenzo Bottegoni ha svolto un sopralluogo: "La viabilità in quell’incrocio è particolarmente pericolosa specialmente nelle ore di punta. Ne siamo consapevoli e solleciteremo gli enti preposti a prenderne coscienza. La questione infatti è di competenza della Regione, proprietaria di via Ancona. Andrà affrontata nei tavoli istituzionali appropriati, ormai dopo le elezioni regionali. Alcune idee sono state proposte in passato, altre sono al vaglio dei tecnici, ma ad oggi non esistono ancora progetti definiti". Sarebbe possibile un cambio di viabilità con contestuale realizzazione di una rotatoria non in quel punto ma più a valle.