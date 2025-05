Altro sciopero all’Ikea. Nel mirino il mancato rinnovo del contratto

I lavoratori Ikea di Camerano scendono ancora in sciopero. Le organizzazioni sindacali Filcams Cgil Ancona e Fisascat Cisl Marche, sulla scia dell’apertura dello stato di agitazione delle strutture nazionali, a seguito della rottura della trattativa per il rinnovo del Contratto integrativo aziendale scaduto nel 2016, indicono per la terza volta nell’arco di tre mesi, lo sciopero dei lavoratori. Previsto un presidio antistante il punto vendita stamattina. "Non riteniamo accettabile che dopo anni di trattative l’azienda sia disponibile alla sottoscrizione del contratto prevedendo condizioni peggiorative e dal precedente Contratto Integrativo aziendale, come l’obbligatorietà alla prestazione lavorativa festiva, il raggiungimento di un‘anzianità di servizio pari a 24 mesi per l’erogazione delle maggiorazioni festive e domenicali per i nuovi assunti", spiegano le sigle.