"Altrove sorgono lontano dalle città"

Paola Cirilli, tra i residenti della zona, illustra il problema relativo al crematorio: "L’impianto è un’industria che finirà per creare problemi. Perché parliamo di un’industria insalubre, come indicata dal Consiglio di Stato, che deve essere soggetta alla normativa relativa a tali industrie, che non si possono realizzare nei centri abitati. Non siamo noi a dover dire se e quanto sia nociva alla salute, ma se rientra in quella casistica deve essere assoggettata alle normative delle industrie insalubri. Siamo in un centro abitato, è vero che stiamo parlando di un cimitero, ma ormai quello di Tavernelle è inglobato dal centro abitato. Dunque vogliamo fermare questa realizzazione che invece è stata approvata dal consiglio comunale nello scorso mese di novembre. Altrove questi impianti sorgono lontani dalla città".