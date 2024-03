Alumna of the Year a Medioli Fedrigoni

Alumna dell’Anno 2024, per aver promosso iniziative di conservazione del patrimonio culturale presso università, musei, archivi e biblioteche, in Europa e nel mondo: con questa motivazione Chiara Medioli Fedrigoni, presidente della Fondazione Fedrigoni Fabriano, riceverà il premio di "Alumna of the Year" dall’International House dell’Università di Berkeley, in California, che ogni anno celebra gli ex allievi che più si sono distinti "nel promuovere il rispetto e la comprensione interculturale e le capacità di leadership per un mondo più giusto e pacifico". Il premio verrà consegnato il prossimo 21 marzo durante il gala annuale dell’International House dell’Università di Berkeley, una delle tre I-House create un secolo fa da Harry Edmonds, Cleveland Dodge e John D. Rockefeller Jr. per promuovere il lavoro e la vita comune di studenti di ogni parte del mondo. Chiara Medioli Fedrigoni verrà premiata insieme al Distinguished professor Emeritus Chenming Hu, pioniere dello studio dei semiconduttori, che riceverà il Global Impact Award.