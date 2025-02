Alunni disabili e gita vietata: la preside ora apre

Alunni disabili esclusi dalla settimana bianca, la preside apre e convoca i genitori. Due giorni fa era partita la diffida, attraverso l’avvocato Corrado Canafoglia, da parte di due mamme che chiedevano lo stesso trattamento per i loro figli disabili esclusi dalla settimana bianca, organizzata dalla scuola media Fagnani, in programma dal 9 al 15 marzo a Pinzolo.

Informata dell’accaduto, la direttrice dell’Usr Marche, Donatella D’Amico, ha convocato la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo per chiarire la situazione. "Non può essere ammesso che ciò accada", ha dichiarato D’Amico, garantendo pieno supporto alle famiglie. L’obiettivo è garantire la partecipazione di tutti gli studenti alle attività scolastiche, senza alcuna discriminazione.

Numerose le manifestazioni di solidarietà ricevute dalle famiglie, sia tramite il loro legale che sui social. Molti genitori si sono schierati contro la settimana bianca, definendola un’attività discriminatoria anche dal punto di vista economico.

Ieri l’avvocato Corrado Canafoglia ha ricevuto una pec che apre alla partecipazione dei due alunni. Lunedì è previsto un incontro, convocato dalla dirigente Patrizia Leoni, a cui prenderanno parte le famiglie in modo da poter organizzare al meglio la trasferta e rimuovere così ogni ostacolo che ne impedisca la partecipazione da parte dei due alunni disabili. Sono stati giorni difficili per le famiglie che ora, sperano che la situazione possa essere risolta nel migliore dei modi per i loro figli. "È un risultato molto importante – spiega l’avvocato Corrado Canafoglia – abbiamo avuto un’apertura basilare da parte della dirigente scolastica, a seguito chiaramente della nostra istanza. Le mamme andranno a quell’incontro con uno spirito costruttivo e collaborativo, mettendosi alle spalle i brutti momenti che hanno passato in questo periodo e confidando che i loro figli potranno partecipare regolarmente alla gita scolastica insieme a tutti i compagni di classe".

Una vicenda che aveva catalizzato l’attenzione dei social, dove in molti si sono schierati contro la settimana bianca, un’attività da considerarsi discriminatoria anche per fattori economici. Il costo si aggira attorno ai 700 euro a studente che, unito a quello delle attrezzature per alcune famiglie diventa insostenibile. Ma tra i commenti c’è anche chi è a favore della settimana bianca, unico modo per tanti che non possono permettersi di sostenere il costo per l’intera famiglia, per far fare un’esperienza al proprio figlio.