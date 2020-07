di Sara Ferreri Preoccupano le nuove linee guida per il ritorno a scuola a settembre: molti dei plessi della città non avrebbero spazi a sufficienza per garantire il distanziamento degli alunni richiesto dalle nuove norme. I dirigenti dei vari istituti sono preoccupati: nei giorni scorsi hanno chiesto un incontro all’amministrazione comunale e oggi saranno all’ufficio scolastico regionale ad Ancona, per capire come muoversi. Se n’è...

di Sara Ferreri

Preoccupano le nuove linee guida per il ritorno a scuola a settembre: molti dei plessi della città non avrebbero spazi a sufficienza per garantire il distanziamento degli alunni richiesto dalle nuove norme. I dirigenti dei vari istituti sono preoccupati: nei giorni scorsi hanno chiesto un incontro all’amministrazione comunale e oggi saranno all’ufficio scolastico regionale ad Ancona, per capire come muoversi. Se n’è discusso anche ieri in giunta, alla luce anche dei fondi stanziati dal governo. Lunedì poi i dirigenti incontreranno l’amministrazione comunale e i tecnici per studiare le soluzioni. Si parla persino di allestire delle tensostrutture o appendici esterne ai plessi. "Nelle scuole – rimarca l’assessore ai servizi educativi Marisa Campanelli – mancano gli spazi: parliamo di una criticità enorme che riguarda Jesi, come Ancona, Roma, Milano e moltissime scuole. Nei prossimi giorni incontreremo i dirigenti assieme ai tecnici comunali. Per ora abbiamo avviato un confronto sereno e collaborativo con i dirigenti scolastici. Saranno coinvolti anche i lavori pubblici che dovranno cercare gli spazi. Voglio sottolineare come non ci sia città che non dovrà affrontare questi problemi, forse non dovrà farlo qualche paese che ha più spazi per via del calo demografico. È un problema serio anche perché i fondi del Governo hanno vincoli, come abbiamo visto oggi in giunta. Non permettono a un Comune dall’oggi al domani di mettere in campo chissà quali opere. Lunedì ci incontriamo per valutare tutto e capire come muoverci".

Ma c’è un altro fronte caldo in tema di scuola: oggi il sindaco Massimo Bacci incontrerà una delegazione dei genitori della primaria Martiri della Libertà chiusa per lavori da due anni. Gli alunni, fino all’anno scorso dislocati in tre plessi, da settembre, salvo imprevisti, svolgeranno le lezioni in parte all’ex tribunale e in parte alla vicina Mestica. Ipotesi che però non piace a molti genitori, che nei giorni scorsi si sono mobilitati. Per gli studenti della Martiri la giunta sta valutando anche l’ex Asl di via Gallodoro, oggi sede del Tnt. Già effettuato un sopralluogo, non è escluso possa essere la soluzione per accontentare i genitori.