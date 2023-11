Alunni e genitori a rischio: "Anche vicino alle Faiani le auto sono una minaccia"

Strade a velocità ridotta per ridurre il rischio incidenti che coinvolgono i pedoni e addirittura zone chiuse al traffico veicolare per proteggere i bambini che entrano ed escono da scuola. Dopo la segnalazione al Carlino, di un lettore, sul rischio che si corre in corso Amendola, davanti alla scuola elementare De Amicis, dove un ausiliario del traffico è stato investito mentre si trovava a dirigere proprio il passaggio dei veicoli per far attraversare gli alunni in sicurezza, si apre un dibattito che interessa da vicino la città. "Ad Ancona manca sensibilità ed educazione da parte dei cittadini su questa questione – interviene Matteo Sacchettoni, cittadino di Ancona e padre di una alunna che fa le elementari in centro - il tutto dovuto anche da scarsa lungimiranza del ComunePolizia Locale. Essendo anche io un genitore che va a prendere, a piedi o in bicicletta, mia figlia a scuola alle Faiani, in via Oberdan, questa situazione mi sta a cuore. Come giustamente organizzato dal Comune, via Oberdan viene chiusa al traffico all’imbocco della via con una pattuglia che blocca l’ingresso con la macchina e un agente della polizia locale nei pressi della vettura. Cosa succede: molti genitori imboccano via Oberdan, via stretta con pochi posti auto, prima che la municipale la chiuda momentaneamente al traffico e chi trova posto negli stalli blu parcheggia come da regola, chi non trova posto negli stalli blu si incolonna sostando nella strada. Fin qui quasi niente di male". Il bello arriva subito dopo. Appena uno dei genitori, che ha l’auto in sosta, ha preso il bambino, mette in moto e partirebbe senza indugio. Davanti a sé però hanno una cinquantina di adulti fermi, in piedi, che aspettano, e ci sono anche i bambini che si accingono a loro. "Le auto piano piano – continua Sacchettoni - spingendo le persone e facendo sentire la loro presenza avanzano inesorabili. A me in persona è successo più di una volta di essere urtato da una macchina che pretendeva di passare in mezzo alle persone, non che mi abbia procurato danno fisico, perché avanzavano più che lentamente (anche perché se no farebbero una strage) ma si appoggiano alle persone per far sì che possano passare. Non hanno la coscienza di aspettare 5 o 6 minuti che la calca di genitori e bambini si esaurisca. Penso sia inevitabile che prima o poi un bambino, di statura bassa, non venga visto e venga investito". Davanti alle Faiani, tutti i giorni, sostano molte persone che vengono fatte spostare da auto che non dovrebbero, in quel momento, percorrere il tratto stradale. "Basterebbe, per cominciare, che l’agente di polizia locale – propone il genitore - non stesse nei dintorni della macchina di servizio, che basta già a chiudere la strada, ma che stesse nei pressi dell’uscita della scuola per controllare i veicoli che prepotentemente e pericolosamente si avviano. I bambini hanno 5-10 minuti a disposizione nell’arco di una giornata di transitare su suolo pubblico senza il timore delle macchine. In altre realtà non lontane da noi, Jesi, Rimini, Pesaro, le strade scolastiche sono una realtà e sono chiuse al traffico h24. Noi non riusciamo a tenerle chiuse 5-10 minuti".