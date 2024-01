Alunni protagonisti della "Giornata della Memoria"

Giornata della Memoria, al centro partigiani e vicende sassoferratesi. Il Comune ha organizzato per oggi un’iniziativa con l’istituto comprensivo statale di Sassoferrato. Appuntamento alle 16 nella sala dei convegni di palazzo Oliva, in piazza Matteotti. Dopo il saluto del sindaco Maurizio Greci e delle autorità, protagonisti gli alunni della quinta del "Brillarelli" e della terza A della secondaria "Bartolo da Sassoferrato", impegnati nella presentazione dei lavori di ricerca storica. Sotto la guida delle insegnanti Emanuela Micheletti, Laura Franciolini, Silvia Francucci, Laura Montecchiani e Chiara Silvestro, gli alunni hanno prodotto elaborati oggetto di selezioni e premiazioni. La ricerca storica e la realizzazione del diario dal titolo "I sentieri della salvezza" da parte della quinta A "Brillarelli" sono stati premiati dalla Regione per il concorso nazionale "I giovani ricordano la Shoah", indetto dal ministero dell’istruzione. Al centro la vicenda umana dell’artista ebraico Albert Alcalay, che dopo l’invasione della Slovenia cercò rifugio nei territori sassoferratesi. Il lavoro della terza A secondaria "Bartolo da Sassoferrato" ha visto i ragazzi impegnati nella realizzazione di un e-book, "Il sentiero di Antonietta", incentrato sulla storia di una partigiana della resistenza sassoferratese, Antonia Bianchi, ancora vivente, e del contributo per la libertà. L’elaborato è stato premiato al concorso regionale "Sulle vie della parità nelle Marche".