Alunni travolti da cultura e libri in "Mostriamoci"

Si è concluso con grande successo il progetto "Mostriamoci" della scuola primaria "Sperandei" dell’istituto comprensivo "Giovanni Paolo II" Camerano-Sirolo che ha visto protagonisti tutti gli alunni da 3 a 10 anni. L’iniziativa è nata dal desiderio di apertura al territorio in sinergia con gli altri attori e le altre agenzia extra-educative. Sono stati infatti partner del progetto della scuola il Comune, la parrocchia Immacolata Concezione e l’associazione culturale Le Muse ed è stato l’esito naturale delle iniziative di importanza della lettura dopo che a novembre l’istituto ha partecipato alla decima edizione di "Libriamoci. Giornate di lettura nelle scuole". Per una settimana gli alunni sono stati travolti da letture ad alta voce ed eventi a loro dedicati con lettori speciali, come lo scrittore per ragazzi Andrea Andorivir. Alle letture è seguita la realizzazione nei laboratori creativi a classi aperte di elaborati grafico-espressivi, frutto della fantasia dei bambini. Accogliendo gli spunti offerti dal Mim, quest’anno la mostra, giunta alla nona edizione, si snoda sul filone "Se leggi ti liberi". La libreria Giusti e la direzione del centro commerciale Conero hanno donato 99 libri alla scuola.