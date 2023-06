Alzheimer Marche odv sceglie Sassoferrato per l'Assemblea Annuale dei Soci

L’associazione Alzheimer Marche odv ha scelto Sassoferrato come sede per la propria assemblea annuale dei soci che si è svolta nei giorni scorsi nella sala del circolo Fenalc. "E’ stato un incontro molto sentito – spiegano dall’associazione – con un’importante partecipazione dei soci di Sassoferrato, ma anche di quelli provenienti da Arcevia, Jesi ed Ancona. Le attività dell’associazione stanno dando un supporto, quanto mai necessario, a molte famiglie della zona che si trovano a dover affrontare la vita quotidiana con un malato di alzheimer. Vengono garantiti momenti di informazione, di svago, confronto e condivisione e proposte diverse tipologie di attività. Non mancano le attività incentrate sul consolidamento della memoria e nemmeno quelle che favoriscono il benessere psico-fisico. In particolare nell’ultimo anno, grazie al progetto Janus, sono state implementate attività per limitare l’isolamento delle famiglie delle zone più periferiche. E’ stato attivato, tra l’altro, anche un servizio di trasporto dedicato ed è stato possibile favorire la socializzazione organizzando uscite a tema sul territorio e attività inter-generazionali". È intervenuto anche il sindaco Maurizio Greci, caldamente ringraziato per la vicinanza dalla presidente dell’associazione, Sara Secondini.