Alzheimer, un centro diurno a Trecastelli

Grazie alla Fondazione Balducci Rossi sarà un centro diurno per dieci persone affette dall’Alzheimer quello che nascerà a Ripe all’interno della casa di riposo Opera Pia di Trecastelli. La struttura, i cui lavori si prevede saranno ultimati entro l’anno, verrà realizzata grazie al contributo economico della Fondazione Maria Grazia Balducci Rossi per i più bisognosi. Si tratta di uno dei tre progetti su cui, come emerso dal recente consiglio di amministrazione, la fondazione ha intenzione di lavorare nei prossimi anni, nel segno della sua missione di vicinanza e supporto verso i più bisognosi. Inoltre il ponte che la fondazione che costruito negli anni tra l’Italia e l’Africa si è, così, rafforzato con un progetto che prevede di eliminare la morte sicura di bambini che nascono con malformazioni cardiopatiche. I bambini arriveranno in Italia, in particolare all’ospedale Torrette di Ancona, e saranno sottoposti a operazioni cardiochirurgiche a spese della fondazione, per poi tornare nel proprio paese d’origine. Il progetto in fase completa di realizzazione prevede di coinvolgere dai 7 ai 9 bambini africani all’anno. Già lo scorso dicembre 2022 grazie a un corridoio umanitario, la fondazione aveva finanziato l’intervento chirurgico di una bambina camerunense di un anno operata presso l’ospedale Torrette di Ancona.