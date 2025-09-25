"Amazon assumerà settecento dipendenti"

"Amazon nei prossimi giorni assumerà 700 dipendenti, questo compenserà in parte altre situazioni come la chiusura della Caterpillar e la vertenza Beko che vorrebbe spostare le produzioni". Così il parlamentare europeo Carlo Ciccioli annuncia la notizia che tanti attendono: il via alle assunzioni da parte del colosso americano. Il mega stabilimento è ormai terminato (persino la vegetazione aerea esterna sullo stabile è stata posizionata) e svetta imponente, visibile a tutti quando si passa in superstrada. "Hanno terminato la costruzione della struttura e stanno lavorando alle tecnologie" ha detto Ciccioli a margine di un intervento sulla crisi Moncaro. Secondo Ciccioli "le assunzioni dovrebbero essere aperte a novembre – come svela al Carlino Ciccioli - perché il polo all’Interporto dovrebbe partire per Natale prossimo (quando si prevede come ogni anno un picco di acquisiti e quindi di spostamenti di merce, ndr)". Dal colosso americano non arrivano conferme né smentite su questo punto. Solo che il via alle assunzioni sarà reso pubblico e attivato anche attraverso le agenzie sul territorio. Di certo c’è solo il fatto che nei siti e nelle agenzie ad oggi la ricerca di personale, magazzinieri o altre figure, non è ancora partita. Ma potrebbe farlo a breve, di qui a un mese poco più. Anche perché i tempi in vista del Natale sono stretti. Lo scorso anno i vertici Amazon avevano parlato di mille assunzioni dirette nell’arco dei primi tre anni di funzionamento del nuovo hub alla Coppetella. Durante la campagna elettorale in corso per le elezioni regionali dei prossimi giorni a tenere banco è stata la questione viabilità e rischio ingorghi e traffico tra la superstrada e l’autostrada A14 e a Chiaravalle. A proposito a farsi sentire è il comitato cittadino Coppetella che, durante l’ultima assemblea, ha votato all’ unanimità un documento in cui "si chiede che la nuova amministrazione regionale approvi, con atto amministrativo, nella prima seduta utile, l’incarico a predisporre, un progetto generale sul traffico e viabilità nella Bassa Vallesina". Il comitato Coppetella chiede anche di "rivedere le posizioni già assunte sull’ area "ex Consorzio agrario" e sull’area "ex Mariotti" (fuori dal casello Ancona Nord dell’A14, dove dovrebbe sorgere una stazione carburanti con bar e un ampio parcheggio scambiatore, ndr) che recheranno disfunzioni e/o danni ai cittadini, dato l’incremento del traffico, anche pesante, di cui saranno portatori".

Sara Ferreri