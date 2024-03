"Amazon, collegamenti con treni e bus elettrici"

Bus elettrici e treno, ma nessuna nuova strada per il mega hub Amazon alla Coppetella e tutto il traffico che inevitabilmente ricadrà sull’area. La questione è stata sollevata nell’ultimo consiglio comunale dall’opposizione. In particolare Matteo Sorana consigliere di Per Jesi che ha sollevato il nodo del collegamento tra il mega hub e la città.

"Il tempo corre – ha incalzato Sorana - e l’apertura del polo della logistica si avvicina, ci state pensando? Avete trovato soluzioni alla viabilità? E’ stato valutato il prolungamento della già esistente via Pertini verso l’abitato di Jesi così da alleviare il flusso di veicoli sulla Provinciale alla Coppetella e sulla superstrada?".

"Non è nelle nostre intenzioni realizzare nuove strade – ha replicato il sindaco Lorenzo Fiordelmondo –. L’ipotesi di via Pertini è stata valutata ma sarebbe troppo complicato e non abbiamo intenzione di realizzare consumo di suol né di incentivare lo spostamento dei dipendenti con le automobili quanto piuttosto pensare a promuovere modelli di viabilità sostenibile".

Su questo, sulla realizzazione di una fermata ferroviaria alla Coppetella, Jesi attende ancora la ‘chiamata’ di Rfi e Regione Marche "con orari consoni ai tre turni previsti all’interno dell’hub Amazon i quali saranno dalle 6 alle 14, dalle 14 alle 22 e dalle 22 alle 6". "Per gli spostamenti da Jesi e in base alle esigenze degli altri Comuni del territorio – ha aggiunto il primo cittadino – si potrebbe valutare l’ipotesi di autobus elettrici, per cui ci sarebbe la piena disponibilità a collaborare da parte di Amazon la quale ha sempre mostrato attenzione per la tutela ambientale e la mobilità sostenibile".

Intanto dal Comune dopo le recenti polemiche sulle mancate manutenzioni del manto stradale, assicurano: "Resta prioritario l’obiettivo di incidere sensibilmente sulla cura ordinaria della città". "Partito da via Tabano – annunciano - il programma di asfaltature. Sono interventi sui tratti più ammalorati, dando priorità alla continuità dell’intervento. Poi, a partire dalla prossima settimana, il cantiere si sposterà lungo l’Asse Sud per la definitiva sistemazione di tre rotatorie: quella di Viale XXIV Maggio all’incrocio con Via Ricci (sottopasso ferroviario), quella tra viale Don Minzoni e via Pasquinelli e quella tra la stessa via Pasquinelli e via Abruzzetti. A seguire i lavori interesseranno la rotatoria di via King. Sono 200mila euro le risorse stanziate per le rotatorie a cui vanno aggiunti altri 800mila previsti nel programma delle opere pubbliche.