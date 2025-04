Amazon, croce e delizia: porta anche il verde

Un polmone verde in più per chi abita alla Coppetella che potrà in futuro diventare un parco di pubblica fruizione. Nascerà a cura di Amazon, seguendo le direttive indicate dall’Amministrazione comunale e contenute nell’ambito delle misure di compensazione ambientale legate all’insediamento del grande polo logistico. Tra esse, infatti, vi era quella di mettere a dimora 86 alberi ad alto fusto - querce, gelsi, - non in un’area qualsiasi, ma in una zona ben definita che potesse diventare un piccolo parco boschivo. Il numero di alberi è doppio rispetto a quello sacrificato in fase di realizzazione del complesso edilizio. Sotto il profilo amministrativo, la Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha esaminato ed accolto la proposta progettuale presentata da Amazon, ritenendola conforme alle indicazioni che erano state date. In essa, inoltre, vi è l’impegno di Amazon alla verifica di attecchimento delle piante (con eventuale sostituzione di quelle fallaci) e alla relativa manutenzione nei primi due anni, oltre alla disponibilità a cedere gratuitamente al Comune l’area in questione nel momento in cui la stessa venisse trasformata in area a destinazione verde pubblico e dunque di fruizione da parte dei cittadini.

Amazon, come evidenziato ieri dal Carlino in seguito all’importante assemblea di Monte San Vito, porterà anche altri benefici. Su tutti il lavoro. A tal proposito i sindacati hanno acceso l’attenzione sulle eventuali conseguenze dell’arrivo di nuovi lavoratori, che andrà ovviamente gestita. È stata anche letta la mail del responsabile del centro per l’impiego che si sta adoperando per la formazione di lavoratori per i profili richiesti da Amazon. La consigliera del Pd Manuela Bora ha condiviso la necessità dell’ampliamento del casello di Ancona nord e la valutazione della situazione sulla viabilità, manifestando disponibilità a sollecitare la Regione nel mantenimento dell’impegno. Un insediamento in cui i sindaci non sono stati mai coinvolti negli iter autorizzativi (poiché non previsto) ma nemmeno voluto dagli organi sovraordinati che sono stati spesso interpellati senza riscontri.

Sindaci che però oggi sono costretti ad affrontare, al posto di altri, aspetti che si riverseranno nei loro territori, senza nemmeno oneri a disposizione. Una scelta quindi "che abbiamo subìto e non gestito – hanno detto nel corso dell’assemblea –, come invece dovrebbe essere stato e che ci porta, anche alla luce di quanto accaduto, a dover rivedere quanto prima anche gli strumenti urbanistici sovraordinati per dare la visione che vogliamo del nostro territorio futuro".