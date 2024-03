Amazon, "implosione" A14: "Incentivare la ferrovia per il trasporto merci"

Il nodo viabilità per il traffico che si creerà al casello autostradale di Ancona Nord per l’interporto, l’aeroporto e il nuovo hub di Amazon, è stato affrontato anche da sindaci e Provincia. Dopo l’allarme del presidente di Confindustria Ancona Pierluigi Bocchini, che ha definito il casello "una bomba ad orologeria pronta a scoppiare", qualche risposta su come si potrà affrontare la questione potrebbe arrivare già a fine mese. "Per il 28 marzo – annuncia Daniele Carnevali, presidente della Provincia - è previsto un incontro con Amazon e i comuni limitrofi al capannone. Parteciperò anche io in doppia veste, quella di sindaco (del Comune di Polverigi, ndr) e presidente. Tutti gli enti locali si stanno preoccupando delle ripercussioni sul traffico, soprattutto Chiaravalle per non rischiare di far passare i mezzi proprio in quel centro. L’incontro con Amazon servirà per condividere azioni e soluzioni". Prima di pensare alla fine peggiore, quella di gravare ulteriormente su un casello già segnato da traffico giornaliero per la mole dei pendolari che si spostano, i croceristi che vanno e vengo, Carnevali riflette sul fatto che "un colosso come Amazon, che fa dell’efficienza la sua bandiera, ha sicuramente tenuto conto del problema trasporto e traffico per questo l’incontro con loro sarà utile perché sono convinto che le soluzioni ci sono". Parallelamente ad Amazon si dovrà creare anche un tavolo tecnico permanente con la Regione. "Per l’Interporto – dice Carnevali – la soluzione non può che viaggiare via rotaia, una buona parte del traffico dovrà indirizzarsi su rotaia per questo occorre un tavolo regionale con Rfi, già da adesso". Da tempo Comuni e Provincia chiedono un tavolo con la Regione per individuare le soluzioni per la criticità del traffico che si genererebbe attorno al polo strategico. Amazon sta costruendo la struttura velocemente e dovrebbe entrare in funzione a febbraio del 2025. Su come poi si potrebbe deviare il traffico dall’Interporto al casello di Montemarciano, il presidente di Confindustria suggeriva una bretella di 7 chilometri parallela per un tratto alla superstrada, il presidente della Provincia Carnevali sostiene che "sarà da approfondire e trattandosi di caselli autostradali occorre la presenza al tavolo della Regione".