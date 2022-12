Ambasciatore premiato "Qui ho radici e famiglia"

"Questo per me è un grande onore, un omaggio perché qui ho le mie radici, la mia famiglia e qui è nata la mia curiosità verso le relazioni internazionali". Così Maurizio Greganti, ambasciatore italiano in Iraq, originario di Montemarciano, invitato in consiglio comunale per la consegna di una pergamena. Greganti ha ripercorso le tappe che lo hanno portato al suo prestigioso incarico. A invitarlo il consiglio comunale su proposta del consigliere di opposizione Gilberto Ripanti. L’ambasciatore, nato a Senigallia, ha trascorso l’infanzia a Montemarciano. In paese vivono ancora i familiari più prossimi. Il padre, commerciante, negli anni Settanta era titolare di un negozio in centro (l’alimentari "sotto" la chiesa, all’inizio di via Marconi) anche per questo la sua è tra le famiglie più note del paese. L’ambasciatore Greganti ha mantenuto un legame d’affetto saldo con Montemarciano, dove nonostante i gravosi impegni che il suo prestigioso incarico richiede, torna di frequente per brevi visite. Nella pergamena, firmata dal sindaco Damiano Bartozzi e dal presidente del consiglio comunale Paolo Magrini, in poche righe traspare tutto l’orgoglio della comunità: "Il consiglio comunale di Montemarciano saluta l’ambasciatore d’Italia in Iraq sua eccellenza Maurizio Greganti esprimendo anche a nome dell’intera comunità locale l’orgoglio che un montemarcianese ricopra un incarico così importante in quella culla della civiltà che oggi rappresenta una delle aree del mondo più delicate e la certezza che le sue capacità umane e professionali siano un prezioso supporto al servizio dello Stato e della pace". A breve gli sarà conferita anche la cittadinanza onoraria. Greganti parlando del suo ruolo di ambasciatore lo definisce: "Estremamente interessante ma anche complicato. Una delle carriere più esclusive". "L’Iraq – aggiunge – è un Paese in cui è molto difficile lavorare, anche se per fortuna la situazione politica è molto migliorata rispetto al passato. Un Paese molto importante per l’Italia, dove la lotta al terrorismo ci vede impegnati costantemente. C’è un lavoro importante sul fronte della sicurezza. C’è anche una buona presenza di aziende italiane, c’è l’Eni che gestisce uno dei giacimenti di idrocarburi più grandi, l’Iraq ha riserve quasi inesauribili e c’è anche una grande presenza culturale: abbiamo più di 20 missioni archeologiche dall’Italia. In ambasciata siamo una 50ina tra italiani e locali e viviamo tutti nello stesso comparto, con noi anche carabinieri e forze speciali".

Sara Ferreri