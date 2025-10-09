L'emergenza sottovalutata

Matteo Naccari
L'emergenza sottovalutata
Ancona
Ambiente, 500 alberi piantati in quattro anni
9 ott 2025
SILVIA SANTARELLI
Cronaca
  4. Ambiente, 500 alberi piantati in quattro anni

Ambiente, 500 alberi piantati in quattro anni

Per approfondire:

Sono oltre 500 alberi piantati negli ultimi quattro anni e altri cento entro la fine di quest’anno, tra novembre e dicembre. "Da quando ci siamo insediati - spiega l’assessore Campagnolo - abbiamo dato esclusività e organicità a questo servizio creando un apposito ufficio con due dipendenti e due agronomi. Un lavoro - sottolinea - che ci ha permesso di avere anche una anagrafe degli arbusti e una mappa delle zone che hanno subito più abbattimenti concentrando proprio su queste le nuove piantumazioni".

Nell’anno in corso sono 83 gli alberi vegeti rimossi e 100 quelli che saranno reinnestati tra novembre dicembre. "Su questi il controllo bisettimanale con irrigazione mirata è di due volte alla settimana nei suoi primi tre anni di vita. È bene precisare - afferma l’assessore Campagnolo - che la sensibilità del Comune di Senigallia e di questo assessorato è altissima al punto che cerchiamo di accrescere di anno in anno lo stanziamento proprio per evitare il depauperamento del nostro patrimonio. La dimostrazione arriva anche dallo stanziamento sulle potature che è passato dagli iniziali 300mila euro agli attuali un milione e 200mila euro. Gli alberi rimossi perché secchi o pericolosi" conclude l’assessore Campagnolo. Nei giorni scorsi a scatenare le polemiche social è stato l’abbattimento di un albero in via Rossini.

