Ambiente, a scuola si riciclano pc e telefonini

"Ti siamo stati fedeli, ora riciclaci". E se a parlare fossero quei vecchi cellulari, telecomandi, videogiochi, computer piuttosto che quegli elettrodomestici di casa che non si usano più? Succede anche questo, in città. E in particolare nelle scuole elementari, medie e superiori, destinatarie di una nuova campagna di sensibilizzazione avviata da Marche Multiservizi Falconara e Comune con l’obiettivo di conferire correttamente, all’interno dei plessi, i cosiddetti rifiuti Raee, le apparecchiature elettroniche ed elettriche che necessitano di essere avviate ad un processo di smaltimento speciale.

E aggiungiamo fondamentale, per i due motivi illustrati dall’amministratore unico di Mms Giovanna Fraternale, assieme al responsabile del servizio igiene Claudio Mazzoni: "Il primo è per tutelare l’ambiente, in quanto se venissero abbandonati o dispersi in natura possono diventare dannosi – ha spiegato Fraternale –. Il secondo è perché se recuperati rappresentano una fonte importante di materiali che possono rientrare nei cicli produttivi".

E così, a partire dalla scuola Ferraris, l’azienda falconarese ha iniziato ieri la distribuzione di due bidoni che saranno collocati all’ingresso dei vari istituti, a disposizione di studenti, docenti, personale e genitori che vorranno rendersi protagonisti della "transizione verde".

Non è un caso, infatti, che le nuove generazioni siano sempre più sensibili verso le tematiche ambientali: "E in questo Comprensivo – ha garantito il preside del Ferraris, Fabio Rustici – portiamo avanti diversi progetti di sostenibilità e rispetto dell’ambiente, perché riteniamo sia importante educare i giovani ad avere cura del mondo che li circonda". Il bis della storica vicepreside Mariadina Bondielli: "Non solo, i ragazzi delle terze medie stanno effettuando delle lezioni specifiche che saranno anche propedeutiche all’esame, sicché tra gli argomenti da affrontare nel colloquio interdisciplinare c’è proprio l’ambiente".

A proposito di lezioni, ieri i giovani studenti della Ferraris, che saranno ambasciatori negli altri istituti, hanno ascoltato con interesse l’intervento del divulgatore scientifico marchigiano Francesco Martinelli, che ha raccontato loro l’importanza di smaltire o, perché no, destinare a nuova vita i rifiuti. Erano presenti anche il sindaco Stefania Signorini con l’assessore alla Scuola Ilenia Orologio. "È solo l’inizio di un percorso virtuoso – la voce di Signorini – in cui sostenibilità, rispetto dell’ambiente e decoro passano attraverso le scuole. Un valore aggiunto per i giovani, che si arricchiscono nella loro sensibilità e diventano alfieri di buone pratiche per il futuro".

Giacomo Giampieri