Ambiente, assemblea in vista della protesta

Condividere i contenuti e gli obiettivi per programmare al meglio la manifestazione del prossimo 27 gennaio in centro a Falconara e intitolata dagli organizzatori ‘Fermiamo il disastro ambientale’. Così, oggi alle 21 alla Galleria delle Idee di via Bixio, cittadini, associazioni e comitati ambientalisti torneranno a riunirsi in un’assemblea pubblica che sarà coordinata dal Laboratorio Falkatraz.

Sono già state annunciate le presenze, anche da remoto, di alcuni attivisti della Campagna nazionale Per il clima fuori dal fossile. "L’obiettivo è mettere in evidenza come Falconara non sia un caso isolato e una questione locale, ma parte di un problema più generale. Esistono percorsi di mutuo soccorso e solidarietà tra comitati e realtà territoriali. Ne parliamo in una prospettiva comparata con alcuni territori che hanno già attraversato simili dinamiche – hanno spiegato gli organizzatori, che hanno aggiunto –. L’apertura del processo per disastro ambientale verso la raffineria Api (giovedì prossimo l’udienza preliminare, ndr) inchioda non solo l’azienda, ma un intero sistema di potere, alle proprie pesanti responsabilità e rende pubblica in tutta la sua complessità le conseguenze in termini di sicurezza, nonché sanitarie e ambientali, in cui è stato costretto questo territorio e le persone che lo abitano. Le esalazioni di idrocarburi percepite e denunciate in questi anni da tante e tanti rappresentano l’effetto più manifesto, il campanello d’allarme, l’indicatore più visibile di cause e problematiche profonde e strutturali". L’appuntamento di stasera, hanno fatto sapere invece dal Comitato Mal’Aria, servirà anche per informare "sui contenuti del Decreto di fissazione dell’udienza preliminare", che è stata programmata per giovedì prossimo in Tribunale ad Ancona dinanzi al gup Francesca De Palma.