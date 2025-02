Ambiente e sicurezza, presidio davanti all’ex fabbrica Pieralisi

Oggi alle 10 è in programma un presidio dinanzi all’ex fabbrica Pieralisi di Monsano. "Questo incontro – spiegano gli organizzatori del gruppo di minoranza Monsano Insieme – ha lo scopo di sollecitare l’amministrazione Campelli a prendere provvedimenti urgenti contro le problematiche ambientali e di sicurezza dell’area".

Nonostante i solleciti, aggiungono, "l’area circostante e l’edificio ex Pieralisi restano esposti all’amianto, costituendo un potenziale rischio per la salute pubblica". E ancora: "Desideriamo esprimere la nostra preoccupazione per il ritardo nella costituzione di una Consulta sull’ambiente e per l’atteggiamento di rifiuto prolungato verso il completamento della bonifica dell’ex Rcd, ancora contaminata da cromo esavalente". Il capogruppo Diego Franzoni (nella foto), insieme ai consiglieri Stefano Animali, Roberta Bertini e Sofia Micucci, si farà portavoce della necessità di "mettere in sicurezza l’edificio e di prestare maggiore attenzione alla questione ambientale complessiva che colpisce Monsano". Al presidio, oltre alla stampa, è stata invitata la cittadinanza.