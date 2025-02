Ambiente, ecco il nuovo progetto. Un laboratorio mobile per lo smog

Un laboratorio mobile da piazzare tra centro storico e porto, ecco una delle novità previste dal piano ambientale dell’Arpam per il capoluogo annunciato ufficialmente dalla giunta comunale. In attesa di entrare nel vivo delle operazioni, abbiamo letto con attenzione il documento ‘Progetto PIA 25-27’ (redatto dalla direzione tecnico-scientifica dell’Arpam) che di fatto sostituisce in corso d’opera quello ideato e coordinato dal professor Bonifazi, poi saltato dopo la fine del rapporto di consulenza (in realtà mai entrato in vigore) con l’amministrazione comunale. Una delle novità è proprio questo laboratorio mobile, ma nelle 15 pagine del prospetto operativo dell’Arpam – l’Agenzia regionale per l’ambiente delle Marche - sembra scomparso un passaggio-chiave. Stiamo parlando delle centraline fisse che il sindaco Silvetti, all’inizio del suo mandato e ai tempi dell’annuncio del PIA 2 di Bonifazi, aveva annunciato. Misuratori del livello ambientale alternative o quanto meno di supporto alle due presenti, ma chiaramente poco affidabili: quella di fondo nel cuore del parco della Cittadella, immersa nel verde e l’altra di traffico, non sempre funzionante, alla Palombella. Silvetti, dall’alto della sua delega all’ambiente, aveva confermato la volontà di installare delle centraline in zone molto più probanti, in centro e proprio al porto.

Scorrendo le pagine del rapporto, al contrario, ci siamo imbattuti nella novità del laboratorio mobile: "Il monitoraggio già svolto nell’attività istituzionale sulla città di Ancona – si legge nel documento dell’Arpam – sarà integrato attraverso i rilievi eseguiti avvalendosi di un laboratorio mobile da ubicare nel centro storico e nelle aree prospicienti al porto. Il mezzo mobile necessita di una alimentazione con cavo industriale 230V 32A con assorbimento di circa 3KW. Lo spazio necessario per l’installazione deve prevedere la possibilità di poter accedere in maniera agevole con il mezzo, un furgone Peugeot, e di poter eseguire gli eventuali interventi sugli strumenti. Il laboratorio è dotato anche di una stazione meteo. Il monitoraggio sarà eseguito su tre siti scelti nell’area della città. Le campagne stagionali avranno una durata indicativa di un mese, da ripetersi in due periodi dell’anno, autunno-inverno, primavera-estate, per avere un quadro rappresentativo delle condizioni meteo che influenzano la formazione e la diffusione degli inquinanti in aria ambiente".

Tra le novità anche lo spettro delle sostanze inquinanti monitorate. Oltre a quelle già previste dalle normative - benzene (C6H6), ossidi di azoto (NOx, NO e NO2), particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), biossido di zolfo (SO2) – verranno raccolti i parametri di altri inquinanti non convenzionali come le polveri ultrafini (PM1) e il cosiddetto Black Carbon.

