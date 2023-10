Ambiente, Monaci e Ancona: "Giovedì Culturali" di Italia Nostra

Tornano "I giovedì culturali" della sezione anconetana di Italia Nostra. Il prossimo incontro, che si terrà giovedì come sempre nel Teatrino San Cosma, in corso Mazzini (ore 17), è dedicato alla presentazione del volume "Ambiente e monachesimo. Storia ed evoluzione degli habitat dell’appennino umbro-marchigiano", di Jacopo Angelini. L’autore sarà presente all’incontro. Lo studio illustra in forma divulgativa le influenze antropiche sulla evoluzione degli habitat e sulla modifica degli ambienti naturali a opera dell’uomo insieme all’influenza sul paesaggio, sulla conservazione della natura dovuta al fenomeno del monachesimo benedettino.