"Ambiguità, erotismo e comicità. Ecco Così fan tutte di Mozart"

"Se c’è un’opera che si presta a una scenografia tutta dipinta è proprio ‘Così fan tutte’ di Mozart". Parola del grande fumettista Milo Manara che debutta nell’opera lirica con le scene e i costumi di "Così fan tutte" di Mozart, nuova produzione della Fondazione Pergolesi Spontini e titolo inaugurale della 56esima stagione lirica di tradizione del teatro Pergolesi di Jesi in scena il 20 (ore 20,30) e 22 ottobre (ore 16) per la regia di Stefano Vizioli.

Il fumettista italiano, noto anche all’estero per il fascino sensuale delle sue tavole, ha disegnato per quest’opera una serie di illustrazioni sulle metamorfosi di Zeus, tra ninfe e satiri, travestimenti e corteggiamenti caratterizzati da una sensualità elegante, enigmatica, senza tempo. "Il mito si adatta al Settecento, quando andava di gran moda – aggiunge Manara – Chi legge le Metamorfosi di Ovidio sa che è pieno di travestimenti a scopo di seduzione. In Così fan tutte, alla fine, a furia di travestirsi, si perde la percezione della propria identità".

"Il Così fan tutte – sottolinea il regista Stefano Vizioli – è l’opera più emblematica e inafferrabile della trilogia Mozart-da Ponte. L’apparente frivolezza del titolo in realtà sprofonda in abissi esistenziali tormentati. È un’opera di labirinti, di sottintesi dove quello che si canta non sempre riflette quello che si sente, il privato che resta inespresso. La trama è basata su una scommessa per accertare l’infedeltà delle donne (ma anche degli uomini): il raffinato gioco di ambiguità e di apparenti geometrie si dipana grazie ad un libretto di cristallina semplicità e ad una partitura di metafisica bellezza. È un’opera che mischia disinvoltamente comicità a tragedia, malinconia ad erotismo sottile, filosofia e labirinti di passioni. È un titolo che per più di un secolo ha sofferto la patente di trama frivola e sciocchina e che solo negli ultimi quarant’anni è considerata la più profonda e insondabile di Mozart. Il compositore e Lorenzo da Ponte non giudicano, ma capiscono la fragilità dell’essere umano, le leggi del desiderio, i rischi dell’incoscienza emotiva. La mia regia – aggiunge – gioca sul non detto, sulla ambiguità, su una rete di tensioni inespresse, di silenzi e contraddizioni interne, di tempeste del cuore".

Il finale dell’opera? "Non ha nulla di consolatorio: i personaggi – spiega il regista – sono poveri esseri umani lasciati alla deriva, zattere sbattute dai venti, ognuno chiuso nella propria solitudine e frustrazione, un finale dove nessuno è vincitore ma sono tutti sconfitti, compreso Don Alfonso, il filosofo che tiene le fila delle sue marionette".

Aldo Sisillo dirige la Form Orchestra Filarmonica Marchigiana, il coro Ventidio Basso di Ascoli è diretto da Giovanni Farina. "Il cast è giovane, con molti cantanti al debutto – spiega Sisillo – Abbiamo deciso di puntare su cantanti che avessero anche capacità attoriali, oltre ad aver cercato l’equilibrio vocale. Un lavoro lungo alcuni mesi che ha portato buoni risultati".