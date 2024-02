Ambra Angiolini, si recupera il 2 aprile: i biglietti restano validi

Lo spettacolo ‘Oliva Denaro’ con Ambra Angiolini, in programma al Teatro Pergolesi di Jesi lo scorso 18 febbraio e rinviato a causa di un improvviso e insormontabile problema della compagnia, sarà recuperato martedì 2 aprile, nell’ambito della stagione teatrale realizzata dalla Fondazione Pergolesi Spontini, dal Comune e dall’Amat. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà anni Sessanta fu la prima a rifiutare il cosiddetto matrimonio riparatore, dopo aver subito violenza. I biglietti e gli abbonamenti già acquistati rimangono validi. Gli spettatori che non riusciranno ad essere presenti possono chiedere il rimborso entro il 13 marzo. Gli abbonamenti non sono rimborsabili. Per informazioni: biglietteria del Teatro Pergolesi (0731 206888) e Amat (071 2072439).