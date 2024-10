Ambulanti Le bancarelle verso piazza Roma

Ancora pochi giorni e la sezione di bancarelle spostate temporaneamente in corso Garibaldi a causa dei lavori al Mercato delle Erbe sarà trasferita altrove. Dopo 10 mesi di proroghe e di proteste e prima dell’inizio del periodo natalizio, le 23 attività ambulanti cambiano ubicazione. La scelta, con ogni probabilità, dovrebbe ricadere su piazza Roma, nella parte dove si trova la fontana dei Cavalli e quella potrebbe essere la scelta definitiva fino a quando i lavori al mercato non saranno finiti e i 23 commercianti potranno tornare al loro posto d’origine, ossia il tratto di corso Mazzini compreso tra via Marsala e piazza Roma. A confermarlo, ieri, l’assessore al commercio, Angelo Eliantonio che, rispondendo a un’interrogazione di Andrea Vecchi (Partito Democratico) ha reso note anche le motivazioni che lo hanno spinto a cambiare rotta: "La proroga delle bancarelle lungo corso Garibaldi scade il 31 ottobre (oggi, ndr), ci prenderemo ancora qualche giorno per scegliere assieme ai commercianti ambulanti la soluzione migliore. Non verremo meno alla strategia usata fin qui con loro, votata cioè alla massima condivisione, particolare che loro hanno molto apprezzato. Non assumeremo mai una decisione senza averla affrontata e discussa con loro. Detto questo – aggiunge Eliantonio – ci sono alcune problematiche vincolanti che ci impongono di spostare al più presto quelle bancarelle altrove. Prima di tutto ci sono delle prescrizioni, dei pareri avanzati dalla polizia locale che riguardano il caos che si crea al mattino con le operazioni di carico-scarico e la questione del transito lungo il corso principale dei mezzi di soccorso. Ci è stato richiesto di fare qualcosa in tal senso e noi dobbiamo ottemperare. C’è poi un altro aspetto che riguarda la richiesta di un’attività di corso Garibaldi di installare un dehors e con la presenza delle bancarelle tutto questo non è possibile". L’attività in questione è Filotea (azienda specializzata nella produzione di pasta artigianale) il cui negozio si trova lungo il ‘lato scoperto’ dalle bancarelle (a sinistra scendendo verso piazza Roma). Il Filotea Shop è attivo da tempo e ha richiesto suolo pubblico per un dehors dove sviluppare la propria attività. Lo spostamento delle bancarelle da corso Garibaldi dovrà avvenire necessariamente entro le prime due settimane di novembre, senza dimenticare che dal terzo fine settimana del mese (e fino a gennaio) il centro sarà teatro del Natale 2024-25.

Pierfrancesco Curzi