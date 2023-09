Ambulanti, scontro su quelli posizionati in corso Matteotti

La presunta disparità di trattamento tra gli ambulanti del mercato settimanale del giovedì a Osimo approderà in Consiglio. A presentare una mozione la consigliera Monica Bordoni delle Liste civiche: "Ad avere la peggio sono gli ambulanti da anni cacciati dalla piazza centrale e oggi con spazi assegnati in corso Matteotti, dove il passaggio dei possibili acquirenti è molto meno intenso. Sono collocati in una strada stretta, obbligati a convivere con il transito dei veicoli. Quest’ultimo periodo poi ha visto la chiusura di Porta Vaccaro. Hanno più volte scritto al Sindaco e fatto protocollare il 16 febbraio una lettera per chiedere, anche in via temporanea e sperimentale, lo spostamento". L’assessore al Commercio Michela Glorio: "Nessuno ha cacciato gli ambulanti di via Matteotti dal centro, quando noi siamo arrivati nove anni fa erano già lì. Qualche mese fa avevano presentato un’istanza per avvicinarsi al centro e con l’ufficio Suap e la Polizia locale abbiamo proposto loro di posizionarsi in via Leonetta. Sarebbero voluti essere centrali in piazza ma essendoci altre concessioni già rilasciate non è possibile trovare un posto così centrale. Per questo abbiamo loro offerto i posti liberi di piazza Dante e via Leonetta appunto, oltre a via Antica Rocca. C’è la graduatoria stilata in base alle presenze tramite bando ma se vogliono possono riallocarsi negli spazi vuoti".