"Ambulanza bloccata dai pilomat rotti, è il momento di togliere quelle barriere"

"I pilomat del centro non si sono aperti perché guasti e l’ambulanza non riusciva a passare regolarmente vista la presenza di un mercatino". La denuncia arriva dal consigliere di opposizione Danilo Silvi (Fdi) che chiede di eliminare le barriere mobili di Corso della Repubblica e quelli all’incrocio con piazza Garibaldi. "A seguito dell’ultimo disagio che è avvenuto venerdì in piazza del Comune quando i pilomat non si sono aperti perché guasti e l’ambulanza non poteva passare regolarmente vista la presenza di un mercatino- rimarca il consigliere comunale di Fratelli d’Italia – ho chiesto con una mozione all’amministrazione comunale di eliminare i pilomat all’ingresso di Corso della Repubblica, in prossimità di San Filippo, e quelli che si trovano all’intersezione con piazza Garibaldi e fare una classica zona a traffico limitato".

"Venerdì – aggiunge Danilo Silvi - durante il mercatino che precedeva il giorno dell’Epifania, i pilomat nel lato alto di piazza del Comune non funzionavano. Il guasto si era verificato alcuni giorni prima. Vista la difficoltà che possono avere i mezzi di soccorso con i pilomat difettosi che vanno aperti manualmente è arrivato il momento di togliere queste brutte barriere, posizionare le telecamere e controllare come succede nelle altre città senza mettere le barriere che poi quando servono non funzionano". "C’è da evidenziare poi – conclude Silvi - che proprio venerdì i mercatini erano posizionati in modo tale che i mezzi di soccorso avrebbero avuto criticità a muoversi agevolmente in caso di emergenza. Chi di dovere in Comune faccia in modo che la sicurezza, in caso di eventi, sia sempre al primo posto". La questione, particolarmente sentita anche dai commercianti, sarà dibattuta nel prossimo consiglio dove la mozione sarà messa al voto. La scorsa primavera associazioni di categoria e parte dei commercianti hanno chiesto alla giunta Ghergo di riaprire la ztl e agevolare le possibilità di parcheggio per il centro. Il rilancio dal punto di vista commerciale e turistico della città è al centro del dibattito fabrianese dove è nato un comitato di commercianti per chiedere con forza la riapertura della ztl al traffico e alla sosta dalle 7 alle 14, dal lunedì al venerdì. Richiesta che al momento non è stata accolta dalla giunta che punta ad avere un centro storico più sgombero di auto e smog.

sa. fe.