"Ambulanza impantanata Papà ha rischiato la morte"

"Mio padre ha avuto un grave malore, allertiamo il 118 ma l’automedica seguendo il navigatore è finita in una strada, via Sanguinetti, resa inagibile dall’incuria dell’amministrazione comunale. Ha perso minuti molto preziosi dato che mio padre aveva perso conoscenza, era in gravissime condizioni". A denunciare l’episodio avvenuto ieri alle 6,45 la famiglia Borioni che abita in via Calapina. "L’automedica una volta trovato il divieto di transito - aggiungono - è dovuta tornare indietro, prendere un’altra strada anch’essa interrotta da una frana provocata dalle piogge ed è dovuta passare dal capoluogo per raggiungere la casa. Via Sanguinetti che collega Via Calapina con la Provinciale 9 che porta a Cupramontana, è stata aperta e percorribile anche da mezzi pesanti e di soccorso per decenni fino a tre anni fa quando è venuta a mancare dalle amministrazioni la manutenzione e si è ridotta a un susseguirsi di fossati, pietre esposte, rami rotti che l’hanno poi portata alla chiusura con due cartelli di divieto di transito. Via Sanguinetti è stata transitata più di una volta dalle ambulanze visto che è, secondo i navigatori, la via più diretta per raggiungere questa zona oramai degradata perché dicono, abitata da poche persone. Il ritardo dell’automedica poteva essere fatale per la vita di mio padre. Fortunatamente tutto si è risolto nel migliore dei modi perché il malore transitorio è passato prima dell’arrivo dell’automedica stessa- concludono – ma seguirà una denuncia alle autorità competenti perché il fatto avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi sulla vita di altri abitanti di questa zona molto periferica, ridotta al degrado negli ultimi anni ma che fino a qualche anno fa era una delle zone più belle e servite del territorio comunale".