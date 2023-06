Ambulanza intrappolata nel traffico "Ospedale, accesso da rivedere"

Le strade del centro storico di Osimo sono strette e la viabilità non permette ampi spazi di manovra. Può succedere dunque che un’ambulanza, magari con sirena, rimanga bloccata con inevitabili disagi. Il percorso obbligato prevede il passaggio in via San Francesco, Fontemagna e Pompeiana per l’ospedale ma è difficile che le auto riescano ad accostare per far passare il mezzo di soccorso. "Il percorso per arrivare all’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco deve essere necessariamente rivisto. L’ambulanza non può rischiare di rimanere imbottigliata nel traffico attraversando vie strette e trafficate. È urgente trovare una via alternativa, magari predisponendo l’accesso da Via 5 Torri", dice Michela Staffolani di FdI raccogliendo le proteste. Oltretutto dopo le forti piogge è stata chiusa la strada dei Tre Archi: "Grazie all’aiuto del consigliere della Lega Alberto Alessandrini e con la collaborazione della coordinatrice di Forza Italia Monica Santoni, abbiamo deciso di presentare un’interrogazione al sindaco su tempi di ripristino e motivo per cui non è stato fatto il restyling prima".