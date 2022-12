Ambulatori Castelferretti Domani la chiusura "Valutiamo soluzioni per mantenere i servizi"

La direzione dell’Area Vasta 2, ieri, ha informato "che, in merito agli ambulatori e ai servizi ubicati presso i locali di Castelferretti, in sinergia con l’Amministrazione sta valutando alcune soluzioni possibili, atte al mantenimento dei servizi stessi". Gli ambulatori di via Bruno chiuderanno ufficialmente domani, 31 dicembre. "Preme sottolineare che è volontà di questa direzione – ha precisato l’Av2 -, insieme al Comune, garantire adeguati servizi alla popolazione sulla base del fabbisogno".