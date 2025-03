"Ambulatori chiusi,. Marina senza medici"

Sono trascorsi quasi due mesi dalla consegna di più di 700 firme al Sindaco di Montemarciano, corredata da una lettera inviata al direttore del Distretto Ast di Ancona, al direttore Socio Sanitario Ast di Ancona, al dirigente Medico Ast di Ancona e all’assessore regionale alla Sanità per chiedere di trovare una soluzione a fronte della decisione unilaterale dei medici di famiglia di chiudere gli ambulatori di Marina di Montemarciano scegliendo di prestare servizio solo presso la sede di Montemarciano, obbligando centinaia di utenti, molti dei quali anziani, a spostarsi.

"Il primo marzo, come annunciato, gli ambulatori sono stati chiusi con un forte disagio per gli utenti: ora chi non ha un’auto o qualche accompagnatore deve spostarsi con l’autobus e fare i conti anche con le poche corse del servizio di trasporto pubblico disponibili – spiegano Angela Ciaccafava e Dorotea Calderisi - abbiamo partecipato a un incontro promosso dal Presidente del Consiglio regionale Dino Latini presso la sede regionale delle Marche con una piccola delegazione dei firmatari della petizione e con questo comunicato intendiamo anche fornire aggiornamenti a tutti. Il presidente Latini ha assicurato la disponibilità a farsi carico del problema nei tavoli istituzionali e politici".