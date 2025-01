Ambulatori sanitari in abbandono: "La manutenzione spetta all’Ast"

Denunciato lo stato di abbandono degli ambulatori sanitari. "Gli spazi sono di proprietà comunale ma concessi in comodato d’uso all’Ast e come prevede la normativa spetta ad essa la manutenzione ordinaria – dicono dall’amministrazione comunale -. Giova ricordare che nel periodo pre-natalizio sono stati diversi gli interventi richiesti dal personale sanitario poi effettuati dalla ditta incaricata dall’Ast inerenti la manutenzione dell’impianto di riscaldamento che è funzionante. La caldaia è stata spenta non si sa da chi, forse per errore. La stanza con le sedie accatastate è uno spazio che anni fa era stato destinato a sala di attesa per la pediatria. Dopo il covid, non essendoci più la pediatra, lo stesso è stato utilizzato come magazzino e quindi teoricamente non accessibile all’utenza. Chiederemo all’Ast che venga rimosso tutto il materiale accatastato e non più utilizzabile e che il locale venga chiuso. Le scaglie di vernice che affiorano ogni due-tre anni sono state sempre oggetto di riprese, ma come è comprensibile, la loro ricomparsa è dovuta a una situazione legata all’umidità di un locale situato sotto il livello del terreno. Questo uno dei motivi per cui noi della lista civica Polverigi Domani, abbiamo scelto di trasferire gli ambulatori nell’ex scuola Don Bosco". I lavori appaltati sono terminati questa estate e sono in fase di invio agli enti preposti tutti i documenti utili alle autorizzazioni per l’apertura dei nuovi ambulatori. "Abbiamo stanziato le somme per l’impianto di climatizzazione e sono già stati affidati i lavori. Se tutto procederà il trasferimento avverrà prima dell’estate".