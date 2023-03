"Ambulatori spostati all’Enal, era ora"

"Finalmente l’attuale sindaca ha recepito le proposte costruttive evidenziate nell’interrogazione presentata a novembre dal sottoscritto e mai discussa in Consiglio comunale". Così il capogruppo del Misto, Marco Baldassini nel commentare la notizia dello spostamento degli ambulatori di via Bruno all’ex Cinema Enal. "Anche nell’incontro con i castelfrettesi al circolo Quercetti avevo posto l’attenzione sul depauperamento dei servizi che si sarebbe creato con lo smantellamento del distretto sanitario di Castelferretti – spiega il candidato sindaco per civici e Polo dei Riformisti – e la conseguente penalizzazione dei soggetti più anziani e fragili, che avrebbero dovuto recarsi fuori comune". Baldassini, nell’interrogazione, aveva individuato i locali a piano terra del complesso Erap in piazza Martiri delle Foibe o il piano terra dell’ex Cinema Enal. Più in generale, dalla sua coalizione si dicono soddisfatti "che con le nostre segnalazioni abbiamo costituito un pungolo per l’amministrazione in carica a reperire locali per non smantellare il distretto sanitario di Castelferretti – dicono -. Siamo orgogliosi di essere stati determinanti con le nostre proposte ad impedire agli abitanti di Castelferretti di recarsi a Falconara o addirittura a Chiaravalle per beneficiare dei servizi sanitari".