Ambulatorio a Castelferretti, futuro incerto

"Recentemente il nuovo proprietario dell’immobile ha espresso la propria disponibilità a mantenere il contratto di affitto in essere. Considerato che al momento i lavori previsti per l’ospedale di Chiaravalle non sono ancora completati e che non lo saranno per il 31 dicembre 2022, sono in corso trattative, nel rispetto delle norme vigenti, per mantenere ancora nell’attuale sede le attività, fino a nuove decisioni, anche in considerazione della nuova organizzazione".

È quanto si leggeva nella risposta del 22 dicembre scorso fornita dall’assessore regionale alla Salute, Filippo Saltamartini, e controfirmata dall’allora direttore generale dell’Asur, Nadia Storti, all’interrogazione consiliare di Antonio Mastrovincenzo (Pd) circa la situazione degli ambulatori di Castelferretti. Il presidio di via Bruno, dallo scorso 31 dicembre, sarebbe ufficialmente chiuso. Sarebbe, appunto. Perché in realtà, per fortuna, il punto prelievi non sarebbe stato spostato altrove e gli esami del sangue possono essere prenotati di mercoledì in mercoledì. Questo grazie alla disponibilità, come si è appreso dalla Regione, del nuovo proprietario dell’immobile che ha consentito la prosecuzione del servizio. Quanti agli altri servizi (Adi, Assistenza domiciliare integrata, Umee e Umea, Unità multidisciplinare dell’età evolutiva e adulta), invece, non ci sarebbero ancora novità.

Facendo ordine: fino al 31 dicembre, l’ambulatorio di via Bruno era occupato dall’Area Vasta 2 tramite un contratto di locazione. In seguito a una procedura esecutiva immobiliare nei confronti del locatore e su disposizione del giudice, il custode giudiziario dello stabile ha provveduto a comunicare formale disdetta all’azienda sanitaria al fine di libera gli spazi al 31 dicembre. Cosa che ancora, però, non sarebbe avvenuta del tutto proprio per l’interessamento del nuovo proprietario.

Le soluzioni paventate per il ricollocamento del presidio avevano scontentato i castelfrettesi, arrivati a raccogliere firme e a rivolgersi a tutte le Istituzioni mobilitando centinaia di persone. L’Adi dovrebbe essere trasferita in via Rosselli (a Falconara), Umee e Umea all’ospedale di Chiaravalle, i prelievi sempre a Castelferretti (ma in altra sede). In attesa di conoscere il quadro definitivo, Mastrovincenzo per il momento commenta "siamo soddisfatti di aver contribuito a mettere in evidenza all’ex Asur e alla Regione una problematica così rilevante per i Castelferretti. Riteniamo che la nuova Ast e le Istituzioni debbano fare in modo che il presidio e i servizi siano mantenuti nella frazione. Eventuali trasferimenti a Chiaravalle e in centro a Falconara sarebbero penalizzanti soprattutto per l’utenza anziana".

Giacomo Giampieri