Ambulatorio medico chiuso, adesso l’Ast corre ai ripari

La mobilitazione dei cittadini di Montemarciano smuove qualcosa sul fronte dell’ambulatorio medico a Marina che è stato chiuso. E così l’Ast riassicura la cittadinanza: "In merito alla situazione venutasi a creare presso il Comune di Montemarciano, a fronte della decisione della chiusura dei secondi ambulatori dei Medici di Medicina Generale a Marina di Montemarciano, la Direzione Strategica Aziendale della Ast Ancona, resa partecipe delle esigenze dei cittadini, comunica che da subito si è attivata per addivenire ad una soluzione della problematica e che, appena venuta a conoscenza della situazione, ha avuto diverse interlocuzioni e una sollecita corrispondenza sia con il sindaco sia con il Comitato spontaneo di cittadini" spiega l’Ast in un comunicato.

I cittadini hanno raccolto 700 firme attraverso una petizione: il comune di Montemarciano, di circa 9800 persone (dati Istat al 31 dicembre 2023) avrebbe diritto a 8 medici di base e ad un pediatra di base. I recenti licenziamenti per età pensionabile o per la scelta di svolgere altro tipo di lavoro, hanno ridotto questo numero a solo 6 unità.

"Si informa la cittadinanza che a breve avranno luogo le pubblicazioni delle cosiddette ’Zone Carenti’ ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale, ovvero la manifestazione delle necessità di ricoprire il ruolo di Medico di Medicina Generale nei Comuni del territorio provinciale – prosegue il comunicato - Queste pubblicazioni riguarderanno anche il Comune di Montemarciano e l’Azienda Sanitaria Territoriale auspica fortemente che l’esito sia positivo. Oltre a ciò, avendo preso atto del disagio manifestato dal Comitato a nome dei cittadini, si comunica di aver comunque già avviato una ricognizione con i medici di medicina generale del Distretto di riferimento con richiesta di disponibilità di aprire un ambulatorio secondario nel territorio di cui all’oggetto. L’Azienda è sempre a disposizione per cercare le migliori soluzioni per andare incontro alle esigenze e ai bisogni di salute dei cittadini".

La richiesta, su cui l’Ast sta lavorando è quella di rivedere questa decisione cercando tutte le modalità possibili per appianare eventuali attriti nell’interesse della garanzia della salvaguardia della salute dei cittadini nella migliore condizione possibile. Tutto questo per cercare di mantenere i due ambulatori di Montemarciano e Marina. Restrizioni su ambulatori e servizi medici che non riguardano solo Marina di Montemarciano ma anche tanti piccoli comuni dell’hinterland della spiaggia di velluto.