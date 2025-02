Ambulatorio soppresso a Marina. Mercoledì la consegna delle firme

Sono oltre settecento le firme raccolte a Marina di Montemarciano tra i residenti per evitare la chiusura dell’ambulatorio del medico di base, che dal primo marzo lascerà la sede della frazione per essere presente solo a Montemarciano. Gli organizzatori della petizione hanno fissato anche una conferenza stampa per mercoledì prossimo, giorno in cui presenteranno la petizione corredata, appunto, da oltre settecento firme, che consegneranno al Comune "al fine di sensibilizzare e coinvolgere tutti i soggetti istituzionali preposti per mantenere aperto il servizio ambulatoriale dei medici di medicina generale che hanno deciso, in maniera unilaterale, di non prestare più servizio nell’ambulatorio di via Vespucci a Marina di Montemarciano. Manterranno aperto solo il punto ambulatoriale di Montemarciano, penalizzando così le fasce più fragili dell’utenza". La vicenda era stata già riportata nelle scorse edizioni del Resto del Carlino e, sempre nei giorni scorsi, era intervenuto anche il sindaco di Montemarciano, spiegando come considerasse la petizione "una strumentalizzazione politica di un problema che comunque è molto sentito da una fascia di cittadini di Marina". Il sindaco aveva fatto presente che l’amministrazione comunale aveva già incontrato le parti e aveva anche ricordato che la presidente del comitato che s’è occupato della raccolta di firme "è stata assessore ai servizi sociali del nostro Comune e dovrebbe conoscere di chi sono competenze e responsabilità". Grilli aveva inoltre sottolineato una criticità dell’ambulatorio in questione a Marina, cioè il difficile accesso per le persone con disabilità e quelle che hanno difficoltà di deambulazione, in quanto c’è una scala posizionata subito dopo l’ingresso: "Non un dettaglio trascurabile – diceva –, le barriere architettoniche non dovrebbero esserci, almeno per andare dal medico di base".

