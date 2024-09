Amelio racconta il suo "Campo di battaglia"

Un doppio incontro con uno dei maggiori registi italiani, Gianni Amelio. E’ la preziosa occasione che la Fondazione Gabbiano di Senigallia offre al pubblico, in collaborazione con Fondazione Marche Cultura – Marche Film Commission.

Oggi al cinema Gabbiano Amelio presenterà il suo ultimo film ‘Campo di battaglia’, uscito nelle sale il 5 settembre, con protagonisti Alessandro Borghi, Gabriel Montesi e Federica Rosellini. Alle ore 16 lo stesso regista presenterà la sua opera, che sarà proiettata al termine del suo intervento; alle ore 20.45 nuova proiezione del film, al termine della quale è previsto un incontro in sala con Amelio.

Il film racconta la storia di Stefano e Giulio, due amici d’infanzia che lavorano come ufficiali medici nello stesso ospedale militare, durante la Prima Guerra Mondiale. Divisi dall’amore per la stessa donna, i due hanno storie diverse e opposte visioni etiche. Stefano è di famiglia altoborghese, con un padre che sogna per lui un avvenire in politica mentre Giulio, apparentemente più comprensivo e tollerante, è a disagio alla vista del sangue e avrebbe voluto diventare un biologo.

Anna, amica di entrambi dai tempi dell’università, fa la volontaria alla Croce Rossa. Il film, in concorso alla Mostra d’Arte Cinematografica di Venezia, è liberamente tratto dal romanzo ‘La sfida’ di Carlo Patriarca e racconta con disperata impotenza l’assurdità della guerra.

"E’ un grande piacere avere nelle Marche Gianni Amelio, uno dei registi più importanti del panorama culturale cinematografico italiano – afferma il presidente di Fondazione Marche Cultura Andrea Agostini -. Portare il grande cinema dai festival internazionali più prestigiosi, come quello di Venezia, a contatto con il pubblico è una delle attività che stiamo supportando, per contribuire alla crescita di un settore fondamentale per la vita culturale del paese".

Francesco Gesualdi, responsabile di Marche Film Commission sottolinea come "questi appuntamenti nelle Marche, ormai diventati una consuetudine, sono lo strumento imprescindibile per avvicinare il pubblico alle sale. Ringraziamo Gianni Amelio per la disponibilità a presentare il film nelle nostre sale".

Carmine Imparato, responsabile programmazione sale circuito regionale Acec Marche aggiunge che "fa molto piacere che nelle nostre sale, in maniera costante e quasi continuativa, stiano diventando abitudine gli incontri e gli appuntamenti anche con autori importanti".