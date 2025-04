Amerigo Vespucci oggi ad Ancona: tutto pronto per la regina dei mari

Ancona, 1 aprile 2025 – La magia della Amerigo Vespucci torna ad ammaliare gli anconetani e i visitatori in arrivo da tutto il territorio. Il Tour Mediterraneo della Vespucci tocca il porto di Ancona dove la splendida nave militare attraccherà oggi tra le 8 e le 9 per restare fino a giovedì, quando partirà alla volta dello scalo abruzzese di Ortona (si tratta della prima volta in questo caso), anch’esso parte dell’Autorità di Sistema Portuale del Medio Adriatico. Un grande ritorno per lo storico veliero dall’ultima visita nel capoluogo che risale all’ottobre del 2022.

L'Amerigo Vespucci nel porto di Ancona durante una sua precedente visita

La Vespucci sarà ormeggiata alla banchina San Francesco (banchina 1 del Porto Antico) fino al 3 aprile. Le visite a bordo da parte della popolazione, organizzate dalla Marina Militare, si svolgeranno oggi a partire dalle 15.30 alle 20 e domani, mercoledì 2 aprile, dalle 17 alle 21.

Il porto di Ancona (così come quello di Ortona) è inserito nel Tour Mediterraneo, che segna il ritorno a casa della nave più bella del mondo dopo aver percorso, in 20 mesi, più di 46mila miglia nautiche e toccato cinque continenti, 30 Paesi e 35 porti.

I visitatori potranno accedere all’area portuale esclusivamente a piedi dal varco San Primiano o dal varco della Repubblica. Il Comune di Ancona ha predisposto un collegamento di bus navetta gratuito oggi e domani dalle 14.30 dal parcheggio degli Archi al Porto antico, a pochi metri dove sarà ormeggiata la nave.

Domani invece alle ore 11.30 presso la Banchina San Francesco sarà inaugurato il Cammino Francescano nella Marca di Ancona, un percorso di 30 chilometri che si snoda tra Ancona, Camerano, Sirolo e Numana per ricordare quanto la nostra terra sia legata a doppio filo alla storia di San Francesco d’Assisi e che propone un itinerario, percorribile a piedi o anche in bicicletta, tra spiritualità, arte, storia, ambiente e solidarietà.