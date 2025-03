Amerigo Vespucci ad Ancona, strade chiuse e viabilità: cosa cambia

Ancona, 26 marzo 2025 – La storica nave scuola della Marina Militare Italiana, l'Amerigo Vespucci, torna nel porto di Ancona martedì 1 e mercoledì 2 aprile, dopo aver concluso il suo tour mondiale iniziato nel 2023.

L’arrivo della celebre nave è un evento imperdibile con un afflusso previsto di numerosi visitatori da tutta la città e dai comuni limitrofi. Per garantire una gestione ottimale delle visite e dei flussi di persone, sono stati adottati provvedimenti specifici che interesseranno la viabilità in alcune aree del centro.

L'Amerigo Vespucci torna nel porto di Ancona martedì 1 e mercoledì 2 aprile, dopo aver concluso il suo tour mondiale iniziato nel 2023

Come cambia la viabilità

Per consentire una gestione ottimale dell’afflusso di visitatori durante la sosta dell’Amerigo Vespucci ad Ancona, sono stati istituiti alcuni provvedimenti limitativi di traffico e sosta.

In via Marconi, subito dopo l’intersezione con via Marchetti, in direzione centro, sarà vietato sostare e fermarsi in un’area che corrisponde a tre stalli di sosta. Questo provvedimento, necessario per la creazione di una fermata bus navetta, sarà in vigore dalle 10 del 1 aprile fino alle 24 del 2 aprile.

In via della Loggia, invece, verrà attivato un impianto semaforico a correnti alternate dalle 10 alle 23 del 1 aprile e dalle 14 alle 23 del 2 aprile. Inoltre, nel tratto compreso tra il civico 1 e l’impianto semaforico in direzione di via della Loggia, sarà vietato sostare e fermarsi. Anche il box Igenio presente in zona dovrà essere rimosso durante questo periodo, dalle 10 del 1 aprile fino alle 24 del 2 aprile.

Infine, in Largo della Dogana, sarà vietato sostare e fermarsi nella parte centrale della piazza, dove verrà effettuata la ricollocazione temporanea del box Igenio, dalle 10 del 1 aprile fino alle 24 del 2 aprile.

Servizio navetta gratuito

Il Comune di Ancona ha predisposto un comodo servizio navetta gratuito, con partenza dal Parcheggio degli Archi e arrivo al Porto Antico. La navetta (linea gialla) sarà attiva durante le giornate di visita con i seguenti orari:

al Parcheggio Archi con orari di andata : 14:30 - 15 - 15:30 - 16 - 16:30 - 17 - 17:30 - 18 - 18:30 - 19 - 19:30 - 20 - 20:30 - 21

: 14:30 - 15 - 15:30 - 16 - 16:30 - 17 - 17:30 - 18 - 18:30 - 19 - 19:30 - 20 - 20:30 - 21 al Porto Antico e Arco Traiano con orari di ritorno: 14:40 - 15:10 - 15:40 - 16:10 - 16:40 - 17:10 - 17:40 - 18:10 - 18:40 - 19:10 - 19:40 - 20:10 - 20:40 - 21:10

Le visite a bordo

Le visite a bordo della nave sono gratuite, ma l'accesso è possibile solo previa prenotazione tramite i canali ufficiali del Tour Vespucci: il sito web www.tourvespucci.it e i profili social ufficiali “Tour Vespucci”.

Dopo la sosta ad Ancona, l'Amerigo Vespucci proseguirà il suo viaggio mercoledì 3 aprile alla volta di Ortona, per circumnavigare la Penisola Italiana e fare una tappa a Malta, prima di arrivare a Genova il 10 giugno, per la celebrazione della Giornata della Marina Militare.