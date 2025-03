Amerigo Vespucci, scopri dov’è la nave in tempo reale

Ancona, 22 marzo 2025 – Scoprire dove si trova la nave più bella del mondo si può. Sul sito ufficiale del Tour Vespucci, basta fare click su “segui la nave in tempo reale” per sapere velocità, stato di navigazione, meteo, ultima toccata e tante altre informazioni. Le prossime date dell’imbarcazione sono Venezia e Ancona. Le prenotazioni per la visita nel porto dorico sono andate sold out in tempi record.

L'Amerigo Vespucci, sul sito ufficiale è possibile seguire la nave in tempo reale

Il Viaggio Dell'Amerigo Vespucci

L’Amerigo Vespucci, storico veliero e iconica nave scuola della Marina militare, ambasciatore di Unesco, Unicef e del made in Italy nel mondo, lo scorso primo febbraio ha avviato la navigazione per il rientro in Italia. La prima tappa è stata la città di Trieste, dal primo al 3 marzo, assieme al “Villaggio IN Italia”. Proprio da qui ha avuto inizio il Tour Mediterraneo, che toccherà 17 città e si concluderà a Genova il 10 giugno, giornata della Marina Militare.

Venezia , in Riva San Biasio, dal 27 al 31 marzo

, in Riva San Biasio, dal 27 al 31 marzo Ancona dall’1 al 3 aprile

dall’1 al 3 aprile Ortona dal 4 al 6 aprile

dal 4 al 6 aprile Durazzo (Albania) dall’8 all’11 aprile

(Albania) dall’8 all’11 aprile Brindisi dal 12 al 15 aprile

dal 12 al 15 aprile Taranto dal 16 al 22 aprile

dal 16 al 22 aprile La Valletta (Malta), tappa dal 25 al 29 aprile

(Malta), tappa dal 25 al 29 aprile Porto Empedocle il 30 aprile

il 30 aprile Reggio Calabria dal 3 al 6 maggio

dal 3 al 6 maggio Palermo dal 7 all’11 maggio

dal 7 all’11 maggio Napoli dal 13 al 17 maggio

dal 13 al 17 maggio Cagliari dal 19 al 24 maggio

dal 19 al 24 maggio Gaeta dal 26 al 29 maggio

dal 26 al 29 maggio Civitavecchia dal 30 maggio al 3 giugno

dal 30 maggio al 3 giugno Livorno dal 4 all’8 giugno

dal 4 all’8 giugno Genova il 10 giugno

"Linea Verde Italia" sull'Amerigo Vespucci

Sabato, alle 12.30 su Rai 1, la puntata di Linea Verde Italia sarà proprio incentrata sulla nave Amerigo Vespucci, custode da oltre novant'anni delle più antiche tradizioni navali e marinare, uno dei simboli più conosciuti dell'Italia nel mondo. “Durante questo viaggio vi portiamo a bordo mostrando angoli e segreti da prora a poppa, ascoltando i racconti dei componenti dell'equipaggio e vivendo alcuni momenti salienti di una giornata di navigazione, dall'alba al tramonto”, annuncia il programma. Conducono Elisa Isoardi e Monica Caradonna.

Caratteristiche e Tradizione della Nave

Varata nel 1931, è una nave scuola della Marina militare italiana, ispirata alle imbarcazioni del XVIII secolo e considerata tra le più belle al mondo. Lunga 101 metri e larga 15,5 metri, ha tre alberi e 26 vele per una superficie totale di 2.800 metri quadrati. Simbolo della tradizione navale italiana, ha svolto numerose missioni addestrative e rappresentative. Il giro del mondo del 2023-2025 è la sua seconda circumnavigazione, dopo quella del 2002-2003.

“Il Vespucci può essere immaginato come una piccola comunità galleggiante. Ognuno ha un compito preciso e nessuno agisce da solo: tutto l’equipaggio lavora unito per il bene comune e per raggiungere un obiettivo condiviso – è la definizione del sindacato italiano militari marina -. La tradizione e la maestria dei nocchieri si intrecciano con la professionalità dei tecnici di macchine e dei maestri di cucina, mentre l’esperienza di chi pianifica la navigazione si combina con la determinazione dei giovani marinai. È un perfetto equilibrio tra la saggezza degli anziani e l’entusiasmo delle nuove generazioni, che rende questa nave e il suo equipaggio un orgoglio per la Marina militare italiana e per l’intera nazione”.