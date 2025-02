Amerigo Vespucci ad Ancona, visite gratis: come fare la prenotazione

Ancona, 5 febbraio 2025 – La nave Amerigo Vespucci tornerà al porto di Ancona, con la possibilità di visite gratis e prenotazioni online.

Tour Mediterraneo: tappe e prenotazioni

L'imbarcazione più bella del mondo nel corso del Tour Mediterraneo si fermerà in 14 città, tra cui il capoluogo marchigiano, dal 2 al 5 aprile. E, così come avvenuto nella fase oceanica, le visite a bordo della nave scuola della Marina Militare saranno completamente gratuite e le prenotazioni possibili solo attraverso le piattaforme e i canali di comunicazione ufficiali del Tour: il sito internet www.tourvespucci.it e i profili social Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn, Youtube e X.

I visitatori, inoltre, potranno immergersi nel racconto della storica impresa attraverso il “Villaggio IN Italia” presente in ogni porto in cui ormeggerà la nave. Le prenotazioni saranno disponibili a breve e ulteriori novità saranno comunicate sui profili social ufficiali.

Il Tour Mediterraneo prenderà il via l'1 marzo da Trieste; toccherà anche due città all'estero, Durazzo e La Valletta. Il veliero è di ritorno a casa dopo aver visitato in un anno e mezzo 5 continenti, 30 Paesi e 35 porti. All'iniziativa “Tour Mediterraneo di nave Amerigo Vespucci e il Villaggio IN Italia” voluta dal ministro della difesa Guido Crosetto aderiscono, con la presidenza del Consiglio dei ministri, dodici ministeri ed è realizzata da Difesa Servizi spa.

Le città del tour

Le altre città in cui farà tappa il tour sono Trieste, Venezia, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova.

Leggi Il calendario delle tappe

Eventi speciali e partecipazione

A Trieste la nave sarà accolta da un'edizione speciale della Barcolana organizzata esclusivamente per accogliere lo storico veliero in Italia. La nave Amerigo Vespucci nella tratta da Brindisi a Reggio Calabria e da Livorno a Genova imbarcherà gli allievi dell'attuale Prima Classe dell'Accademia Navale di Livorno che quest'anno svolgeranno la campagna addestrativa a bordo di Nave Trieste in quanto Nave Vespucci farà una lunga sosta lavori, ha fatto sapere l'Ammiraglio Antonio Natale Comandante delle Scuole della Marina Militare nel corso della presentazione.

Nel Tour Mediterraneo, insieme alla Federazione Italiana Vela, ospiterà anche giovani velisti tra i 12 e i 17 anni che avranno la possibilità di vivere l'esperienza a bordo della Nave Scuola della Marina Militare.