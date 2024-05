Amianto alla Girotondo: bonifica, costi più alti

Amianto rilevato nelle fondamenta della scuola dell’infanzia ‘Il Girotondo’, serve un milione di euro per la bonifica. Frammenti di amianto erano stati rinvenuti lo scorso aprile e subito l’Amministrazione aveva provveduto al trasferimento degli alunni, cercando di limitare i disagi per le famiglie. I frammenti sono relativi a materiali che un tempo venivano utilizzati anche come riempimento nei dintorni delle costruzioni. L’intervento di restyling, ancora da realizzare in attesa degli studi definitivi sui materiali, ha rallentato il cantiere: il costo definitivo dei lavori ammonta a 3 milioni 820mila euro. Per la bonifica erano stati preventivati 500mila euro, ma ieri, durante la seduta del consiglio comunale per l’approvazione degli scostamenti di bilancio, l’aumento del costo è stato preventivato in un milione di euro, il doppio di quanto pensato inizialmente. Il cantiere potrà proseguire per riconsegnare una nuova scuola al quartiere Cesanella, che da tempo attendeva che l’immobile che ospitava i bambini del quartiere fosse rimesso a posto, dopo sommari interventi che erano stati effettuati nel corso degli ultimi quindici anni. L’obiettivo è quello che già dal prossimo anno scolastico i giovani alunni possano rientrare nelle scuola.