Amianto all’ex magione: slitta la demolizione

Deve attendere ancora la demolizione dell’ex magione al Verziere al posto della quale dovrebbe nascere una scuola dell’infanzia per piccoli da zero a sei anni. Durante i lavori propedeutici alla demolizione infatti gli operai hanno rinvenuto dell’amianto da rimuovere in sicurezza, secondo le normative vigenti.

"In fase di esecuzione dei lavori – si legge nella relativa determinazione firmata dal dirigente Barbara Calcagni - sono stati rinvenuti alcuni manufatti contenenti amianto. Si rende quindi necessario affidare i lavori di rimozione di tali manufatti ad una ditta specializzata nella bonifica e smaltimento di materiali contenenti amianto". È stata richiesta disponibilità ad eseguire il lavoro alla ditta Bravi S.r.l. di Castelfidardo la quale ha presentato un’offerta per l’esecuzione dei lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto per un importo netto di 1.480 euro a cuci aggiungere l’Iva, per un importo complessivo di 1.805 euro. I lavori dovrebbero essere eseguiti a stretto giro per eseguire poi l’attesa demolizione dell’ex magione dell’aeronautica militare da decenni in abbandono.