Amianto nella scuola: missione a Roma per i fondi

Amianto nella scuola d’infanzia Girotondo, sindaco e assessori a Roma per reperire i fondi. Ieri mattina il vice Ministro dell’Ambiente e della sicurezza Vannia Gava ha incontrato il sindaco Massimo Olivetti, l’assessore all’ambiente e al Porto Elena Campagnolo e l’assessore ai Lavori Pubblici Nicola Regine.

La richiesta dell’Amministrazione è quella di poter coprire le spese dello smaltimento dell’amianto trovato nel sottosuolo al momento dell’avvio dei lavori per la realizzazione di un nuovo asilo. Il quantitativo di amianto è aumentato con il proseguire degli scavi: si tratta di rifiuti pericolosi che dovevano essere già smaltiti da tempo e che inizialmente sembrava essere presente solo in pochi frammenti seppur sparsi su tutto il terreno.

Si tratta di un istituto vetusto, dove in passato erano state segnalate infiltrazioni dal tetto e problematiche all’impiantistica. Gli interventi tamponi erano stati realizzati più di dieci anni fa, ma purtroppo senza grandi risultati.

Poi finalmente la decisione di rifare interamente l’edificio, ma nessuno si aspettava che nel sottosuolo fosse stato seppellito l’amianto. Il grosso quantitativo da rimuovere, dopo che il materiale è stato messo in sicurezza da una ditta specializzata, non ha consentito che i lavori potessero proseguire regolarmente fino a quando non sarà effettuato lo smaltimento.

Alle difficoltà, si aggiunge anche la problematica legata ai costi lievitati di circa 2 milioni di euro. Proprio alla luce di questo, sindaco e assessori hanno cercato di percorrere una strada per reperire fondi per lo smaltimento.

Nei corridoi del Municipio c’è ottimismo dopo l’incontro di ieri con il vice Ministro Gava, che si è impegnata per perorare la causa insieme all’onorevole Giorgia Latini. Una corsa contro il tempo per permettere alla giunta di vedere completata l’opera entro settembre 2025, alla ripresa delle lezioni scolastiche, anche se in pochi ormai ci credono. Nel frattempo alunni e alunne rimarranno nelle nuove sedi provvisorie alle scuole Cesano e Aquilone. Ma quella di Cesanella non è l’unica scuola in fase di costruzione, c’è anche il nuovo polo Marchetti alle Saline, dove i lavori proseguono regolarmente è l’auspicio è quello che nei primi mesi del 2025, gli studenti potranno fare il loro ingresso nella nuova scuola. Intanto domani alle 10 sarà inaugurata la scuola Media Fagnani, anch’essa oggetto di lavori che hanno riguardato l’adeguamento sismico.