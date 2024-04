Amianto, via ai campionamenti

Domani dalle 8.30 inizieranno i campionamenti di terreno dell’area all’interno del cantiere per la realizzazione del nuovo polo scolastico a Cesanella. L’intervento, che terminerà sabato, è necessario per definire i livelli di contaminazione dell’immobile dall’amianto e sarà prodromico alla successiva attività di bonifica. L’opera di campionamento sarà eseguita dalla ditta Tecnocoperture srl e seguirà tutte le prescrizioni impartite dall’Ast. Pur trattandosi di un intervento effettuato in piena sicurezza, a scopo precauzionale sarà vietato al pubblico oltre che oltrepassare la recinzione del cantiere esistente, anche di avvicinarsi alla stessa. I campionamenti saranno effettuati soltanto durante gli orari di lavoro: dalle 8.30 alle 12 e dalle 13.30 alle 18. Il costo della bonifica si aggira sui 500mila euro. Per trasferire gli alunni e limitare i disagi dei genitori, l’amministrazione ha predisposto un servizio di autobus per spostare gli alunni di due sezioni nelle scuole dell’infanzia di Cesano, in via Sesta Strada, e la terza sezione nel plesso Aquilone, in via Boccherini. Fino al 28 giugno, i piccoli cambieranno sede. Il costo del trasporto straordinario è stato quantificato: circa 10mila euro.