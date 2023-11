Amici della Musica, gran finale dedicato a Beethoven

Gran finale per il ciclo di concerti dedicato alle opere per violoncello e pianoforte di Beethoven, promosso dagli Amici della Musica ‘Guido Michelli’ di Ancona. Stasera (ore 20.30) al Teatro Sperimentale torneranno due grandi musicisti come Francesco Dillon, violoncello, ed Emanuele Torquati, pianoforte, ospiti abituali della ‘Società’, sia nelle stagioni che in residenza. I loro concerti sono veri e propri progetti artistici di altissima qualità. Il ciclo prevede accanto all’opera beethoveniana un brano di un autore contemporaneo ispirato dal confronto con Beethoven e la sua vita tormentata. L’accostamento tra musica classica e contemporanea è la chiave di lettura con cui Dillon e Torquati affrontano l’opera beethoveniana. Per il concerto odierno l’autore scelto è Arturo Fuentes, il quale con "Questo Mare" (2019) indaga la quasi totale sordità che verso il 1814, a 44 anni, afflisse il genio di Bonn. Fuentes ricorda anche la situazione personale del compositore, aggravata da problemi di salute ed economici. "Nel 1815 Beethoven compose le Sonate op. 102. Il mio brano è stato concepito in connessione con questi capolavori e cerca di essere partecipe di quei terribili momenti nella sua vita. Ho cercato d’immaginare il senso di vuoto e dello smisurato passare del tempo per una persona malata e sorda. La mia vuole essere un’esplorazione di questo silenzio interiore, rotto solo per cercare di carpire dal pianoforte la musica che Beethoven stava componendo".