Amici della Musica, il violino di Marco Rizzi per "Romantik"

Gran finale per la stagione degli Amici della Musica "Guido Michelli" di Ancona. L’ultimo atto, stasera (ore 20.30) al Teatro delle Muse, è il concerto ‘Romantik’, in collaborazione con Università Politecnica delle Marche e Form. Il violinista Marco Rizzi, fra i più prestigiosi strumentisti a livello italiano e internazionale, e l’Orchestra Filarmonica Marchigiana diretta dal giovane e talentuoso Alessandro Bonato, presentano un ricco programma che comprende il notissimo Concerto per violino e orchestra in mi minore di Felix Mendelssohn–Bartholdy, ‘Siegfried-Idyll’ di Richard Wagner, e la Sinfonia n. 2 di Johannes Brahms. Il titolo del concerto riassume l’essenza del programma: il romanticismo ha prodotto moltissime delle pagine più amate dal pubblico di tutto il mondo. Il concerto di Mendelssohn è uno dei capisaldi della letteratura per questo strumento. Il lavoro fu dedicato ad un carissimo amico di Mendelssohn, il violinista Ferdinand David, e fu, come spesso accade, frutto di una stretta collaborazione tra i due. Durante la sua lunga gestazione David dette più volte consigli al compositore sulla parte solistica.

Lo interpretò poi magnificamente nella sua prima esecuzione sotto la direzione di Mendelssohn stesso. Siegfried-Idyll - Idillio di Sigfrido-, è un dono delicato di Wagner a Cosima Liszt da poco divenuta sua moglie. La mattina di Natale, compleanno di Cosima, sulle scale dello loro villa a Tribschen, Wagner fece eseguire questo magnifico brano da 13 strumentisti. Il titolo non riguarda l’eroe della Tetralogia ma il loro terzo figlio di alcuni mesi. Questo brano e la Sinfonia di Brahms sono ‘uniti’ dallo storico direttore d’orchestra Hans Richter, che li diresse entrambi alla loro prima esecuzione. Il pubblico potrà apprezzare la diversità di due compositori considerati antagonisti, rappresentanti di modi opposti di intendere e creare la musica.