"Amici della musica", uno spettacolo speciale nel Giorno della memoria

Come ogni anno gli Amici della Musica "Guido Michelli" di Ancona dedicano un progetto al Giorno della Memoria. Quello del 2024 si intitola ‘Dove almeno troverò un po’ di pace – La "vita breve" di Orlando Orlandi Posti’, con testi di Guido Barbieri. Ne sono interpreti l’attrice Paola Roscioli, Sergio Bosi al clarinetto e Giorgia Borgacci al pianoforte, la quale sostituisce il collega Riccardo Bartoli, costretto a rinunciare per motivi di salute. Un concerto struggente e delicato che questa sera (ore 20.30) farà risuonare al Teatro Sperimentale le musiche di Bettinelli, Busoni, Poulenc, Martinu, Berio, Berg, Castelnuovo Tedesco e Bach. Il bellissimo testo di Barbieri ha come protagonista il romano Orlando Orlandi Posti, Medaglia d’argento alla memoria, che a soli diciassette anni aderì al Partito d’Azione e fu uno degli animatori dell’Associazione rivoluzionaria studentesca italiana. Il 3 febbraio del 1944, venuto a sapere di una retata compiuta dai tedeschi a Monte Sacro, corse ad avvertire, salvandoli, molti suoi compagni antifascisti, ma fu catturato dalle SS e poi fucilato, diciottenne, alle Fosse Ardeatine.

Lo spettacolo ricostruisce la storia d’amore tra lui e la giovanissima Marcella Bonelli. Durante la prigionia Orlando riesce a far recapitare alcune lettere alla madre, ma la vera destinataria è lei. Nella sua ultima lettera, le si rivolge con parole struggenti: ‘Cara Marcella quando leggerai questa che sarà l’ultimo mio contatto con te, io sarò nel mondo dove almeno troverò un po’ di pace se il Buon Dio che tutto può lo permette’.